Photo : YONHAP News

Sud-Coréens et Américains ont entamé hier, à Washington, leur sixième round de négociations visant à décider des frais qu’ils doivent prendre en charge, cette année, pour le maintien des soldats américains en Corée du Sud.Les discussions de la première journée ont duré plus de six heures. Les délégations des deux alliés auraient échangé sur les moyens d’aplanir leurs divergences de point de vue. Pour l’heure, aucun résultat concret n’a été dévoilé. Les concertations se poursuivront jusqu’à aujourd’hui.Avant le début de la réunion, le chef de la délégation de Séoul a assuré que les deux pays déployaient tous deux de grands efforts pour trouver une solution « créative ».