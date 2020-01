Législatives 2020 : les partis politiques se préparent

Photo : YONHAP News

Après un long bras de fer au sein de l’Hémicycle autour des réformes judiciaires et électorales, la vie politique reprend désormais, avec en ligne de mire les prochaines élections législatives qui auront lieu le 15 avril.Le Minjoo a lancé hier sa Commission nationale d’investiture, chargée de déterminer les candidats à présenter. Le parti au pouvoir a d’ores et déjà préparé les critères de sélection et procédé à une évaluation complète des députés en exercice, avant de décider de les réinvestir ou non. Dans le même temps, il continue de recruter des experts ou d’ autres personnes à présenter sous ses couleurs.La formation présidentielle a également dévoilé aujourd’hui sa promesse électorale numéro un : déployer un réseau Wifi public dans 53 000 nouveaux endroits à l’horizon 2022. De même, les circonscriptions dans lesquelles elle désignera ses candidats sans organiser de primaires, devraient être présentées.Le désormais ex-Premier ministre Lee Nak-yon, qui a quitté officiellement son poste hier, est retourné aujourd’hui au sein du parti. Il songerait à se présenter dans la circonscription de Jongro à Séoul et serait en première ligne pour la campagne des futurs candidats dans la capitale.Dans le camps d’en face, le principal enjeu dans la stratégie du Parti Liberté Corée (PLC) est pour le moment de rassembler toutes les forces conservatrices. La première formation de l’opposition cherche à lancer un nouveau grand parti sous sa houlette, même avec l’ancien candidat centriste pour la présidentielle de 2017, Ahn Cheol-soo, dont le retour des Etats-Unis semble imminent. Pourtant, celui-ci a annoncé ne pas envisager de rejoindre cette initiative.