Le taux d’emploi à son plus haut niveau depuis 22 ans

En 2019, le nombre d’emplois a augmenté de 301 000. C’est la première fois en deux ans que ce chiffre franchit la barre symbolique des 300 000. Rien que le mois dernier, la croissance de l’emploi a atteint 516 000, toujours en glissement annuel. Du jamais-vu depuis cinq ans et quatre mois. Des données communiquées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).Avec 60,9 %, le pays a ainsi affiché l’an dernier le taux d’emploi des 15-64 ans le plus élevé depuis 1997, dopé notamment par les secteurs de la santé et de l’assistance sociale.Par tranche d’âge, si le nombre de nouveaux employés s’est accru chez les 20-29 ans et les plus de 50 ans, il a reculé chez les 30-49 ans.Le gouvernement ambitionne de créer cette année plus de 700 000 postes et a mis en place, pour ce faire, une politique budgétaire active. L’administration prépare également une panoplie de mesures ciblées qui entreront en vigueur d’ici fin mars, en vue de créer plus d’emplois pour les quadragénaires.