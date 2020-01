Hallyu : presque 100 millions de fans autour du globe

Photo : YONHAP News

Le monde compte désormais près de 100 millions de fans de la hallyu, la vague culturelle coréenne. C’est ce que montre le rapport « Etat des lieux de la hallyu dans le monde 2019 », publié par la Fondation de Corée (KF). D’après celui-ci, le nombre de fans, qui se trouvent dans quelque 112 pays, s’est accru de 11 % en un an pour atteindre 99,32 millions.Par continent, l’Europe enregistre la plus forte progression, avec 128 %. L’Afrique et le Moyen-Orient suivent avec 39,1 %, puis vient l’Amérique avec 2,53 %. Les fans les plus nombreux se trouvent en Asie-Océanie avec 71,8 millions de personnes, une hausse de 1,71 %. Par pays, c’est la Russie qui est en tête en termes d’augmentation du nombre d’individus qui aiment la hallyu, avec un bond extraordinaire de 290 %.Cette explosion de l’enthousiasme pour la Corée du Sud s’explique notamment par la k-pop, et plus précisément le boys band BTS. Les k-drama, les séries télévisées, y sont également pour quelque chose. Derrière cette embellie, il y a la multiplication des canaux de distribution des contenus tels que YouTube, Netflix ou les réseaux sociaux. Et nul besoin de mentionner en plus l’incroyable succès du film « Parasite », qui a décroché la Palme d’or au dernier festival de Cannes, un Golden Globe pour le meilleur film en langue étrangère et qui est en lice dans six catégories aux prochains Oscars.Récemment, l’influence du pays du Matin clair s’élargit dans de nouveaux domaines : les webtoon, les manga en ligne, la mode vestimentaire, les cosmétiques, le tourisme et les « mukbang », ces vidéos montrant des personnes se filmer en train d’engloutir des plats.Malgré tout, d’après la Fondation, il reste toujours des défis à relever, comme la concentration de l’attention sur une minorité de chanteurs, les scandales de proxénétisme et de drogue, entre autres, qui ont frappé certaines vedettes ou la vague anti-hallyu menée par certains Japonais.