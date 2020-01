Le nouveau Premier ministre plaide pour une revitalisation économique

Photo : YONHAP News

Dès le lendemain de sa nomination officielle, le tout nouveau Premier ministre, Chung Sye-kyun, est au travail. Il a présidé aujourd’hui le conseil des ministres. L’occasion pour lui d’exhorter chaque ministère à redoubler d’efforts pour dynamiser l’économie, améliorer le quotidien des sud-Coréens et mettre en œuvre les chantiers prioritaires de l’exécutif pour cette année.Le chef du gouvernement a en même temps préconisé de créer une meilleure atmosphère propice aux affaires à travers des déréglementations plus audacieuses et mieux se préparer à l’ère de la quatrième révolution industrielle.Pour l’ancien président de l’Assemblée nationale, des efforts continus devront être déployés pour rompre avec les inégalités et la partialité qui se creusent dans le processus de développement et de croissance économiques du pays. Dans le même temps, il faut faire preuve de sincérité pour écouter le peuple et communiquer avec lui afin de regagner sa confiance. Du coup, il s’est engagé à lui aussi faire des efforts en ce sens.A propos de la situation au Moyen-Orient, Chung s’est voulu rassurant. Il a affirmé que les entreprises et les ressortissants sud-coréens présents dans la région n’avaient pas subi de dommages depuis le début des tensions américano-iraniennes.