Le gouvernement envisage une plus large ouverture de l’accès aux données publiques

Photo : YONHAP News

Le ministère de l’Intérieur a finalisé aujourd’hui son troisième plan d’ouverture et d’utilisation des données publiques. Il vise à augmenter à plus de 140 000 le nombre de données disponibles au public d’ici la fin de l’année prochaine, contre quelque 33 000 actuellement.Les sud-Coréens auront ainsi accès à la quasi-totalité des informations publiques, exceptées les documents sensibles liés à la diplomatie ou à la sécurité nationale. Celles-ci porteront pour l’essentiel sur six domaines comme la conduite autonome, la ville intelligente, les soins médicaux ou encore les finances. L’enjeu est de développer les industries concernées.Le plan annoncé prévoit également d’accorder un soutien plus important aux entreprises ayant besoin de ces documents et de faciliter davantage leur utilisation.Le ministère considère ces ressources comme des actifs clés pouvant peser sur la compétitivité nationale. Il espère par conséquent que l’élargissement de leur ouverture booste l’économie des données.