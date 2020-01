Le top 59 des grandes entreprises sud-coréennes a beaucoup changé en 10 ans

Photo : YONHAP News

Le classement des dix plus grandes entreprises en termes de capitaux a connu une forte répercussion par rapport à il y a dix ans. Le cabinet d’analyse CEO Score a comparé l’évolution présumée de 59 firmes en septembre dernier, en prenant en considération les fusions et achats annoncés.Les six premières places n’ont pas changé avec dans l’ordre Samsung, Hyundai Motor, SK, LG, Lotte et Posco. Les trois premiers conglomérats ont enregistré un essor exceptionnel en une décennie, de l’ordre de 100 000 milliards de wons, environ 77,6 milliards d’euros. A part eux, toute la liste a changé. Au 7e rang, figure Hyundai Heavy Industries, qui grâce à sa fusion avec Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), monte d'un cran par rapport à 2010.Les géants Hanwha et NH Nonghyup, la fédération coopérative de l’agriculture nationale, font désormais partie du cercle très fermé des dix plus grandes sociétés du pays. Parmi les géants qui ont grimpé de dix rangs ou plus, on retrouve notamment Shinsegae, de la 22e à la 11e place, HDC de la 37e à la 17e place, Mirae Asset de la 42e à la 20e place, ou encore Hyundai Department Store de la 34e à la 22e place.Par contre, les groupes Kumho Asiana, Hanjin et DB ont été relégués du top 10. Le premier est d’ailleurs exclu totalement de la liste des grandes firmes sud-coréennes cette année, suite à la chute de ses actifs après la vente de la compagnie aérienne Asiana Airlines.