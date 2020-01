Photo : YONHAP News

Le soleil et le ciel bleu sont au rendez-vous une fois de plus aujourd’hui. Très peu de nuages hormis dans le quart sud-ouest du territoire. Et de la neige attendue sur les îlots de Dokdo.Les températures restent de saison malgré un léger rafraîchissement le matin. Il faisait -6°C au levée du soleil dans la capitale. L’après-midi, le mercure tournera autour de 2°C à Séoul, 4°C à Daejeon, 6°C à Daegu, et 8°C à Busan et sur l’île de Jeju.