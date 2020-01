Deux navires comportant des équipages sud-coréens détenus en Indonésie

Photo : KBS News

Deux navires comptant des marins sud-coréens à bord ont été saisis par la Marine indonésienne. Ils sont actuellement détenus dans le pays.Le premier, sous pavillon panaméen, a été intercepté en octobre dernier, au large de l’île de Bintan en Indonésie, à 70 km de Singapour, pour ancrage non-autorisé dans des eaux territoriales. L’équipage composé de 17 personnes comptait un capitaine et huit marins sud-coréens, ainsi que huit Indonésiens.Le second, battant pavillon sud-coréen, a été saisi samedi dernier au même endroit et pour la même charge. Parmi les personnes présentes à bord, quatre étaient sud-Coréens et 19 d’origine indonésienne.Concernant le navire arrêté l’année dernière, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a fait savoir qu’il n’avait, dans un premier temps, pas réagi, car l’armateur préférait régler le problème lui-même. Il a tout de même apporté un soutien consulaire dès qu’il a officiellement été informé de cette affaire par le gouvernement local.Pour l’autre bateau, le ministère a affirmé qu’il allait déployer tous ses efforts pour faire libérer ses ressortissants le plus rapidement possible.