La Corée du Sud étudie la possibilité d’organiser des voyages individuels au Nord pour les familles séparées

Photo : KBS News

Dans ses vœux aux sud-Coréens et à la presse, le président Moon Jae-in a fait part de son initiative de travailler avec Pyongyang cette année, avec pour enjeu majeur « l’élargissement de l’espace de coopération intercoréenne ».Conformément à cela, Séoul étudie les moyens à mettre en place pour concrétiser cette volonté du chef de l’État. La priorité numéro un est d’organiser des voyages individuels au Nord pour les sud-Coréens séparés de leur proches depuis la guerre de Corée.Un responsable du gouvernement a précisé, hier, que ce projet était étudié avec sérieux et qu’il s’agirait de permettre à chacune de ces familles de se rendre de l’autre côté du 38e parallèle via des pays tiers, notamment la Chine, sous forme de « visites au village natal ».Le ministère de la Réunification a d’ores et déjà annoncé, le mois dernier, qu’il œuvrerait activement, cette année, pour aider les membres de ces familles à revoir les leurs. Il avait alors précisé qu’il étudierait la faisabilité de voyages en Corée du Nord par d’autres voies que la frontière intercoréenne, les échanges de courriers entre les deux pays, ou la possibilité de vérifier si les familles séparées au Nord étaient toujours en vie.L’administration Moon envisage d’en faire un projet prioritaire de sa coopération avec le royaume ermite, car les Etats-Unis tiennent toujours à maintenir les sanctions à l’encontre du régime de Kim Jong-un.