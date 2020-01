Championnat U23 de l’AFC : la Corée du Sud qualifiée en quart de final

Photo : YONHAP News

L'équipe sud-coréenne masculine de football des moins de 23 ans poursuit l’aventure pour se qualifier aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Les « guerriers de Taegeuk » ont pris la tête du groupe C en battant l’Ouzbékistan 2 à 1, lors du dernier match de la phase de poule du Championnat U23 de la Confédération asiatique de football (AFC), qui s’est déroulé hier après-midi au stade Thammasat de Rangsit, en Thaïlande. Avec 9 points, ils sont qualifiés pour les quarts de finale.Si la Corée du Sud figure parmi les trois meilleures équipes du tournoi, elle pourra concourir aux JO. Pour la zone Asie, le Japon est d’ores et déjà qualifié en tant que pays hôte de l’événement.L’attaquant Oh Se-hoon a célébré son anniversaire en inscrivant un doublé et en contribuant ainsi à la troisième victoire consécutive de son équipe. Les joueurs de Kim Hak-bum étaient déjà qualifiés avant même de jouer, grâce à leurs deux victoires sur la Chine et l’Iran.Les jeunes sud-Coréens disputeront leur billet pour les demi-finales, dimanche, dans le même stade, contre le deuxième du groupe D.