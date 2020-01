Financement des GI’s : fin du 6e round des négociations Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

Fin du sixième round des négociations entre la Corée du Sud et les États-Unis en vue de déterminer les frais que les deux alliés devront partager cette année pour financer le stationnement des troupes US dans le sud de la péninsule.Ces pourparlers ont débuté mardi à Washington et ont duré deux jours. Comme la veille, les discussions ont duré plus de six heures. Il s’agissait de la première rencontre entre les deux camps depuis l’expiration, fin décembre, du délai de validité du précédent accord sur le sujet.Le temps presse donc. Jusqu’au cinquième round, les deux parties n’ont pas réussi à trouver de compromis. L’administration Trump exigeait des sud-Coréens qu’ils assument beaucoup plus que l’an dernier, alors que Séoul souhaitait une répartition raisonnable et équitable des contributions. On ne connaît pas encore les résultats des nouvelles discussions.Pour rappel, à son arrivée lundi dans la capitale américaine, le chef de la délégation sud-coréenne a reconnu qu’il existait toujours des divergences de vues entre les deux pays, mais que ceux-ci déployaient d’énormes efforts pour trouver une solution « créative ».