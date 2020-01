Près de la moitié des sud-Coréens possèdent une voiture et de plus en plus optent pour des modèles dits « écologiques »

Photo : KBS News

Le nombre de voitures écologiques immatriculées en Corée du Sud et la part des automobiles importées n'arrêtent pas d’augmenter.D’après le Système de gestion des informations sur les véhicules (VMIS) du ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports, le cumul du nombre de voitures enregistrées, fin décembre 2019, atteint 23 677 366, soit une voiture pour 2,19 habitants.La part des véhicules produits en Corée du Sud s’élève à 89,8 %, avec 21 260 000 unités, et celle des importées ne cesse de progresser avec 8,4 % en 2017, 9,4 % en 2018 et enfin 10,2 % en 2019. Même constat pour les voitures classées comme « écologiques », à savoir les électriques, les hybrides et les hydrogènes dont le nombre d’immatriculation a franchi le seuil des 600 000 unités.