La Corée du Sud met l’accent sur le développement des big data, de l’ IA et de la 5G en 2020

Photo : KBS News

Chaque année, janvier est synonyme de briefing de la part des ministères et autres organes publics devant le président de la République sur leurs plans de travail pour les 12 prochains mois.Ce matin, c’est le ministère de la Science et des TIC, ainsi que la Commission des communications de Corée (KCC) ,qui ont ouvert le bal. Le ministère a d’abord présenté à Moon Jae-in les trois secteurs clés qu’il souhaite développer en 2020 : le big data, autrement dit les mégadonnées, les technologies de communication de 5e génération et l’intelligence artificielle.D’abord, concernant les données, l’objectif est de stimuler l’ouverture du marché et la distribution des plateformes de big data afin d’augmenter la taille du marché, en le faisant passer de 9 000 milliards de wons, 6,95 milliards d’euros, en 2019, à 10 000 milliards de wons, 7,7 milliards d’euros, cette année. Pour la 5G, les investissements civiles dans ce domaine seront incités par le biais de divers avantages fiscaux.Enfin, pour l’intelligence artificielle, il est prévu de créer un fonds de développement à hauteur de 300 milliards de wons, quelque 230 millions d’euros. Et 24 milliards de wons, environ 18,5 millions d’euros, seront versés à des universités, des entreprises et des instituts de recherche. Les dépenses pour le développement des technologies liées aux semi-conducteurs dans le secteur de l’IA seront également intensifiées.De son côté, l'agence de réglemantation des médias sud-coréens (KCC) a décidé d’alléger ses restrictions sur les contenus audiovisuels et les publicités à partir du second semestre de l'année, afin de dynamiser, notamment, les industries des nouveaux médias, comme les plateformes de vidéo en ligne.