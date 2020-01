Lancement du « Korea Grand Sale » : l’invitation au shopping, à la culture et au tourisme

Photo : YONHAP News

Bonne aubaine pour visiter le pays du Matin clair ! Le « Korea Grand Sale » commence aujourd’hui et s’étendra jusqu’au 29 février. Il s’agit du plus grand festival destiné à promouvoir le tourisme et le shopping en Corée du Sud en hiver auprès des étrangers.Créé en 2011, ce festival réunit cette année environ 1 100 enseignes, notamment dans les secteurs du transport, de l’hébergement et du commerce.Parmi les bons plans, les huit compagnies aériennes sud-coréennes proposent des réductions sur leurs billets à destinations des villes sud-coréennes pouvant atteindre jusqu’à 95 %. En cas d’achat d’un circuit touristique en province, une opération « 1+1 » est en cours. Les prix des billets de train à grande vitesse, le KTX, intègrent également jusqu’à 35 % de rabais sur les entrées dans les grands lieux touristiques du pays et 300 hôtels et stations de ski proposent des tarifs réduits.Dans les magasins hors taxes, la TVA est immédiatement remboursée le temps de cet événement. Et ce n’est pas tout. Des centres d’accueil dédiés aux touristes étrangers seront installés aux aéroports internationaux d’Incheon et de Gimpo, ainsi qu’à Dongdaemun, l’un des quartiers commerciaux les plus populaires de Séoul.