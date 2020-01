Pyongyang et Pékin multiplient les échanges culturels

Photo : YONHAP News

En en ce début d’année, la Corée du Nord et la Chine renforcent leur solidarité à travers différentes activités artistiques. Selon l’agence centrale de presse nord-coréenne, la KCNA, une troupe artistique de Tianjin, ville située à quelques kilomètres au sud-est de Pékin, s’est produite hier au théâtre d’art de Bonghwa, à Pyongyang, afin de célébrer le Nouvel an lunaire. Plusieurs hautes personnalités nord-coréennes et chinoises dont le ministre de la Culture, Choe Hong-nam, et l’ambassadeur de Chine en Corée du Nord, Li Jinjun, y étaient présentes.Mercredi, l’ambassade de Chine à Pyongyang a invité de hauts cadres du régime de Kim Jong-un, tels que le ministre des Affaires étrangères Ri Kil-song, à un banquet. Un évènement cinématographique symbolisant l’amitié nord-coréano-chinoise a également été organisé dans la salle de cinéma Daedongmun. A cette occasion, un film documentaire sur les visites du dirigeant nord-coréen dans l’empire du Milieu a été projeté.Alors que les Etats-Unis multiplient les sanctions et continuent de faire pression sur le royaume ermite, les deux alliés de longue date s’emploient à consolider davantage leurs relations dans les secteurs du commerce, du tourisme, de la culture et de l’éducation, depuis la visite en Corée du Nord, en juin dernier, du leader chinois Xi Jinping.