Météo : vendredi et samedi bleus, dimanche gris

La journée sera une nouvelle fois correcte un peu partout sur le territoire. Le soleil jouera à cache-cache en matinée avant de dominer le ciel dans une grosse moitié sud. Dans le nord-nord-ouest, quelques nuages seront présents l’après-midi et dans la pointe nord-est, des chutes de pluie voire de neige sont possibles en soirée.Au niveau des températures, elles atteindront 5°C à Séoul, 6°C à Daejeon, 8°C à Daegu et sur l’île de Jeju, et 10°C à Busan.D’après les prévisions de l’Administration météorologique coréenne (KMA), samedi sera une journée idéale pour profiter de l’hiver : soleil, ciel bleu et pollution moyenne avec un indice de qualité de l’air entre 50 et 100. Et les températures dans l’après-midi resteront correctes, puisqu’elles iront de 6°C sur la partie nord à 10°C dans le sud.Malheureusement, le beau temps prendra fin dimanche midi car une couverture nuageuse s’imposera sur tout le pays et des précipitations - pluie ou neige - sont attendues sur tout le tiers nord.