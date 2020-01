L’Onu prévoit une hausse de 2,3 % de la croissance sud-coréenne en 2020

Photo : YONHAP News

La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) a estimé à 2,5 % le taux de croissance économique mondiale en 2020. Concernant la Corée du Sud, ce chiffre devrait enregistrer un léger rebond avec 2,3 % contre 2 % l’année dernière. C’est ce que nous apprend un rapport sur les prévisions économiques mondiales, publié hier par la Cnuced.Ce document annonce par ailleurs que les pays d’Asie de l’Est et les États émergents seront les principales raisons de cette relance de l’économie. La politique budgétaire expansive du gouvernement sud-coréen, qui a augmenté les dépenses de l’État de 8 % cette année, stimulera la demande intérieure, et plus particulièrement la consommation privée. Mais les exportations devraient toujours marquer le pas en raison de facteurs extérieurs, notamment les restrictions du Japon sur ses expéditions de certains produits vers le pays du Matin clair.Enfin, toujours selon ce rapport, quelques nations émergentes, comme le Brésil, l’Inde, le Mexique, la Russie et la Turquie, pourraient connaître une reprise de leur économie, contrairement à la plupart des pays développés dont font partie les Etats-Unis.