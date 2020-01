Automobile : production, marché domestique et exportations en baisse en 2019

Photo : KBS News

Production, consommation intérieure et exportations… l’industrie automobile sud-coréenne a connu une triple baisse l’année dernière.D’après l’annonce faite hier par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie, la production de véhicules a accusé un recul de 1,9 %, la demande intérieure, de 1,8 % et le nombre d’unités vendues hors des frontières, de 1,9 %. Plus concrètement, un total de 3 951 000 véhicules ont été produits en Corée du Sud, 1 780 000 unités y ont été vendus, et 2 400 200 à l’étranger.Seule nouvelle réconfortante : en valeur, les exportations ont augmenté de 5,3 %, soit un total de 43,07 milliards de dollars, grâce à la belle performance des voitures écologiques et des SUV, généralement plus chers.Les ventes de 4x4 ont également connu une hausse sur le marché domestique, représentant la moitié des automobiles achetées.