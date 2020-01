Financement des GI’s : toujours des divergences entre Séoul et Washington

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a envoyé à Washington une délégation chargée d’engager le sixième round des négociations sur le partage des frais liés au stationnement de 28 500 soldats américains du côté sud de la péninsule coréenne. La réunion s’est déroulée les 14 et 15 janvier, heure locale. Mais les deux parties ne sont pas parvenues à trouver un terrain d’entente, en raison notamment d’une forte divergence sur le montant que Séoul devrait payer, ainsi que sur le concept même de la contribution.Le négociateur sud-coréen en chef a fait savoir qu’il faudrait encore du temps pour réduire l’écart de positions. Jeong Eun-bo a voulu faire preuve de discrétion concernant ce qui s’est dit concrètement au cours de cette nouvelle réunion. Par contre, il a tenu à souligner que l’envoi de troupes sud-coréennes dans le détroit d’Ormuz et l’achat d’armes américaines n’avaient pas été discutés.De son côté, la délégation américaine a avancé un nouvel argument. Selon elle, la majeure partie de la contribution financière à la défense partagée reviendrait finalement à la Corée du Sud. Raison invoquée : une belle part du budget utilisé sert à rémunérer des travailleurs sud-coréens et à acheter des produits et services locaux.Parallèlement, le porte-parole du Pentagone, Jonathan Hoffman, a déclaré espérer que les pays alliés des USA, que ce soit au Moyen-Orient, en Europe ou en Asie, augmentent un peu plus leur participation aux frais de défense conjointe. Et d’ajouter qu’une telle pression persistait depuis l’investiture du président Donald Trump.Pour rappel, le 10e accord sur les mesures spéciales (SMA), portant sur les contributions respectives de la Corée du Sud et des Etats-Unis pour le financement de la présence des GI’s dans la péninsule, est arrivé à échéance fin 2019, sans que Séoul et Washington n’arrivent à conclure un 11e accord. Ce vide risque de durer encore quelques temps. Un septième round de négociations devrait avoir lieu dans le courant du mois de janvier.