Championnat U23 de l’AFC : battu par la Corée du Nord, le Vietnam de Park Hang-seo ne passe pas les poules

Photo : YONHAP News

Coup d’arrêt pour Park Hang-seo. La magie de l’entraîneur sud-coréen de l’équipe vietnamienne masculine de football des moins de 23 ans s’est arrêtée lors du Championnat U23 de la Confédération asiatique de football (AFC). Ses joueurs ne participeront pas aux Jeux olympiques d’été de Tokyo 2020.Tout avait bien commencé pourtant dans ce dernier match du groupe D. Avec un but de Nguyễn Tiến Linh à la 16e minute, le Vietnam pouvait croire à une qualification pour les quarts de finale. Mais il n’aura fallu que 11 minutes aux nord-Coréens pour égaliser, sur un but contre son camp de Bui Tien Dung. Les joueurs du royaume ermite finiront même par remporter le match 2-1 grâce à un pénalty de Ri Chung-gyu, marqué à la 90e minute.L’équipe de Park termine dernière de son groupe avec 2 points, pour deux nuls et une défaite. Les Emirats arabes unies prennent la première place, suivis de la Jordanie, et sont tous deux qualifiés pour les quarts. La Corée du Nord, troisième, est elle aussi éliminée.C’est d’ailleurs contre la Jordanie que l’équipe sud-coréenne cherchera, dimanche après-midi, à se qualifier pour les demi-finales. Pour rappel, les trois premiers de cette compétition seront qualifiés pour les prochains JO.