Nouveau record du nombre d’étrangers ayant postulé en 2019 au Topik, le test de langue coréenne

Photo : YONHAP News

L’année 2019 a été une année record en termes du nombre d’étrangers ayant passé le test de compétence en langue coréenne, plus communément appelé Topik. Pas moins de 375 000 personnes se sont inscrites, soit une progression de 14,2 % en un an.C’est ce que révèle les documents de l’Institut national de l’éducation internationale, analysés et dévoilés aujourd’hui par l’institution privée Jongro Haneul Education.En 1997, l’année où ce test a été proposé pour la première fois, seuls 2 692 candidats se sont présentés. Le nombre cumulé de postulants jusqu’en 2019 atteint 2 541 413.Deux raisons à cet essor : d’une part, l’élévation du statut de la Corée du Sud sur la scène internationale, et d’autre part la propagation dans le monde entier de la culture pop sud-coréenne, comme la k-pop.Cette année, le Topik sera organisé à six reprises dans 300 régions de 83 pays, dont le pays du Matin clair.