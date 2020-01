La Banque de Corée maintient son taux directeur

Photo : YONHAP News

À l’issue de sa première réunion de 2020, organisée aujourd’hui par son Comité de politique monétaire et financière, et présidée par son gouverneur Lee Ju-yeol, la Banque de Corée (BOK) a décidé de geler son taux d’intérêt directeur à 1,25 % par an.Ce taux a été abaissé de 0,25 point de pourcentage par deux fois l’an dernier, en juillet et en août, l’amenant à un niveau historiquement bas. Avec ce gel, il reste identique pour le troisième mois consécutif.Le marché s’y attendait. Les experts étaient nombreux à dire qu’il faudrait laisser plus de temps, afin que les ajustements de l’été dernier fassent effet. Par ailleurs, il paraissait difficilement envisageable de le relever, d’autant plus que le gouvernement tente de stabiliser le marché immobilier.Selon la banque centrale sud-coréenne, le contexte morose de l’économie domestique semblait s’améliorer ces derniers temps, grâce à une légère reprise des investissements dans les équipements et de la consommation intérieure. Il en va de même pour l’emploi. La BOK a donc préféré continuer à surveiller l’évolution des incertitudes nationales et étrangères, sans modifier son taux directeur. Une décision également motivée par la première phase de l'accord commercial, signée mercredi dernier, entre la Chine et les Etats-Unis.