Avalanche dans l’Himalaya : 4 sud-Coréens toujours portés disparus

Photo : YONHAP News

Même si les autorités népalaises ont renforcé, dimanche, leur équipe de secours, quatre enseignants sud-coréens et deux porteurs népalais n’ont toujours pas été retrouvés depuis l’avalanche qui s’est déclenchée, il y a quatre jours, près du camp de base pour l'ascension de l'Annapurna, dans l’Himalaya.Selon l’ambassade de Corée du Sud au Népal, une trentaine de secouristes ont dû se retirer, hier, à cause d’une nouvelle avalanche survenue sur le lieu de l’accident. Les opérations de recherche ont été relancées aujourd'hui en fin de matinée. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a tenu hier une visioconférence avec l’ambassade à Katmandou afin d’analyser les dispositifs d’urgence à mettre en place comme l’envoi d’un hélicoptère, etc.Rappelons que les quatre disparus sud-coréens sont des enseignants volontaires qui travaillent avec des enfants au Népal. Partis faire un trekking en groupe, ils ont été frappés par une avalanche, le 17 janvier dernier, au moment où ils commençaient à rebrousser chemin face à l’aggravation du temps et aux chutes de neige exceptionnelles.Séoul a dépêché sur place une équipe d’assistance et six membres des familles des disparus sont également arrivés dans la ville de Pokhara, où se trouve la base de départ pour les montées sur l'Annapurna.