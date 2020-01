Décès du fondateur du groupe Lotte

Photo : YONHAP News

Shin Kyuk-ho, fondateur et président honoraire du conglomérat Lotte, s'est éteint hier à l'âge de 98 ans, à Séoul, suite à plusieurs maladies liées à son âge.Né en 1922 à Ulsan, une ville portuaire située au sud-est de la péninsule, Shin a commencé à connaître un grand succès grâce à la fabrication de chewing-gum au Japon, avant de monter en 1967 Lotte Confectionery, une société agroalimentaire en Corée du Sud. Les activités de son entreprise se sont étendues à différents secteurs comme l'hôtellerie, la distribution, l'industrie chimique et la construction. Le groupe Lotte a gravi les échelons pour devenir le cinquième conglomérat du pays du Matin clair.Cependant, ces derniers temps, l'image du groupe s’est ternie suite à un conflit ouvert entre ses deux fils, Dong-joo et Dong-bin, qui souhaitaient prendre le contrôle du géant. Shin, lui-même, a été condamné à trois ans de prison pour détournement de fonds et abus de confiance. Il a pourtant été libéré en raison de son état de santé.Avec son décès, tous les fondateurs des cinq plus grands chaebols sud-coréens, à savoir Samsung, Hyundai, LG, SK et Lotte, ont disparu.