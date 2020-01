Ahn Cheol-soo fait son retour sur la scène politique

Photo : YONHAP News

Ahn Cheol-soo, co-fondateur du parti Bareun-Avenir, a lancé ce matin la reprise de sa carrière politique par une visite au Cimetière national de Séoul. Il se rendra cet après-midi au Cimetière national du 18 mai, situé à Gwangju, aménagé en hommage aux victimes du soulèvement démocratique de 1980, survenu dans cette ville située dans le sud-ouest de la péninsule.De nombreux députés du parti centriste accompagneront l'itinéraire de cet ancien entrepreneur, inventeur du logiciel de sécurité informatique le plus utilisé en Corée du Sud, Ahn Lab.Ahn a atterri hier sur le sol sud-coréen après environ 16 mois d'absence, une retraite décidée suite à sa double défaite dans la course à la présidentielle, en 2017, et la mairie de Séoul, l’année suivante. À son arrivée, il a déclaré devant la presse qu'il ne se présenterait pas aux prochaines législatives, prévues le 15 avril prochain. Avant d'ajouter qu'il créera une formation « centriste et pratique » qui surmonte le dualisme idéologique, un conflit parlementaire épuisant pour le peuple, selon lui.