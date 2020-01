Séoul met l'accent sur sa nouvelle politique du Nord

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen donne la priorité à la mise en place de sa « nouvelle politique du Nord », afin de s’ouvrir de nouveaux horizons en matière de coopération économique avec la Russie, la Mongolie ainsi que d'autres pays de la région. C’est ce qu’a affirmé, ce matin, le ministre des Finances Hong Nam-ki lors de la 210e édition de la réunion ministérielle liée à l’économie.Dans ce cadre, Séoul et Moscou ont déterminé neuf domaines de coopération prioritaires comme le chemin de fer, l’électricité, la construction navale, le gaz, les ports, l’agriculture et la pêche, etc.Le gouvernement sud-coréen va également établir un plan d’entente à moyen et long terme et créer une communauté d’accords de libre-échange (ALE) avec la Mongolie et d'autres pays d’Asie centrale, situés au nord de la péninsule coréenne.Hong, également vice-Premier ministre à l’économie, a ainsi affiché sa volonté de conclure un ALE avec la Russie dans le courant de l’année, et d’inverser la tendance à la baisse des exportations sud-coréennes en approuvant un plan de financement des exportations estimé à 180 milliards d’euros.