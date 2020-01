La Corée du Nord voit son économie progresser de 1,8 % malgré les sanctions

Photo : YONHAP News

Malgré les sanctions internationales et après trois ans de ralentissement, la croissance économique nord-coréenne est repartie à la hausse. D’après le rapport publié jeudi dernier par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), le PIB effectif de la Corée du Nord a progressé de 1,8 % en 2019.Rappelons que le pays communiste a vu son taux de croissance du PIB reculer de 3,5 % en 2017 et 4,2 % en 2018, suite à la multiplication des mesures coercitives qui lui ont été imposées.Même si le document de la Cnuced ne précise pas les raisons d’un tel progrès, il ne fait aucun doute qu’il est lié aux soutiens des pays alliés du Nord, dont la Chine et la Russie.L’institution avance également des perspectives optimistes pour le régime de Kim Jong-un. Ainsi, elle mise sur une croissance de 2,2 % pour cette année et de 2,8 % pour 2021.