La Corée du Sud pense à une taxe de 20 % sur les crypto-monnaies

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen pense sérieusement à mettre en place une taxe de 20 % sur les revenus engendrés par les transactions de crypto-monnaies. Et cette mesure est désormais étudiée au sein du service des impôts sur les revenus du ministère des Finances, alors que c'était le service des impôts fonciers qui s'en occupait jusqu'à présent.Du coup, certains pensent que les revenus générés par les cybermonnaies seront bientôt traités comme d’autres revenus complémentaires. Et ces gains rentreront donc dans la même catégorie que les rémunérations résultant de conférences, de créations littéraires ou de prix.L'imposition sur ces revenus est plus simple : une taxe de 20 % sur le revenu imposable, déduit des frais nécessaires qui atteignent 60 % du revenu brut.