Le nouveau terminal du port d'Incheon opérationnel mi-juin 2020

Photo : YONHAP News

Le port international d'Incheon, situé sur la côte nord-ouest de la Corée du Sud, inaugurera le 15 juin prochain son nouveau terminal de passagers, qui relie la ville portuaire à dix villes chinoises. La nouvelle installation remplacera les deux autres terminaux existants.Selon les autorités portuaires d'Incheon, quatre lignes de ferry à destination de quatre villes chinoises, telles que Weihai et Qingdao, ouvriront le 15 juin, puis une semaine plus tard, des navires transbordeurs seront opérationnels pour relier six autres villes, comme Dalian et Dandong.Le nouveau terminal s'étend sur une superficie de 65 600 mètres carrés. Son coût de construction a atteint 154,7 milliards de wons, soit un peu plus de 120 millions d'euros.