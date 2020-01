Le ministère de la Justice procédera à une réorganisation du Parquet

Photo : YONHAP News

Une séance du comité de sélection du Parquet est organisée cet après-midi dans le but d’évaluer les décisions de promotion et de transfert des procureurs adjoints et des procureurs en chef. Ces changements seront confirmés en lien avec la réorganisation du ministère public, proposée par le ministère de la Justice.Ce dossier sera également inscrit à l’ordre du jour du Conseil des ministres qui se tiendra demain matin. Dans la foulée, la nomination de certains cadres intermédiaires du Parquet pourrait être confirmée.Par ailleurs, des changements pourraient concerner les responsables chargés de dossiers délicats, comme l’investigation de la Cheongwadae, soupçonnée d’être intervenue dans l’élection du maire d’Ulsan, et celle impliquant la famille de l’ancien garde des Sceaux, Cho Kuk.