Pneumonie d’origine inconnue : 1er cas confirmé en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a fait état, aujourd’hui, d’un premier cas confirmé d’infection à la mystérieuse pneumonie virale dite de Wuhan, située en Chine et vraisemblable foyer de cette maladie. Il s'agit d'une femme de nationalité chinoise âgée de 35 ans qui est partie, hier, de cette ville, pour rejoindre l'aéroport international d'Incheon.Selon le Centre sud-coréen de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), dès son débarquement, cette Chinoise a montré des symptômes liés à l'épidémie et a rapidement été mise en quarantaine. Des tests supplémentaires ont confirmé par la suite qu’elle était bel et bien contaminée par ce nouveau type de coronavirus, qui a déjà infecté au moins 200 personnes et tué trois individus dans l'empire du Milieu.Le gouvernement a alors monté d’un cran son niveau d'alerte concernant cette pneumonie.Le précédent cas d’une Chinoise contaminée qui revenait également de la capitale du Hubei, détecté le 8 janvier dernier au pays du Matin clair, s’est avéré être négatif.