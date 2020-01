Moon Jae-in appelle son gouvernement à profiter des signes de reprise économique du pays

Photo : YONHAP News

L'économie sud-coréenne présente en ce début d'année de nombreux indices positifs, et ce grâce aux efforts de tous les citoyens du pays. Le gouvernement fera par conséquent de son mieux pour raviver ces bons signes conjoncturels. C'est ce qu'a souligné cet après-midi le président de la République, lors de la première réunion des conseillers et des secrétaires présidentiels de l'année 2020.L'optimisme de Moon Jae-in peut s'expliquer par la reprise des exportations et la hausse de l'indice de confiance des consommateurs. En effet, les exportations journalières sont en hausse depuis le début de l'année et la demande en semi-conducteurs, produit phare du commerce sud-coréen, progresse, elle aussi.Le chef de l'Etat a également avancé l'augmentation des expéditions de SUV et de véhicules écologiques « made in Korea », tout comme la première place mondiale du pays du Matin clair en termes de carnets de commandes dans le secteur de la construction navale. Il a aussi fait référence à l'indice de confiance des consommateurs qui a dépassé le seuil de 100 pour le deuxième mois consécutif, et aux marchés financiers qui retrouve un certain dynamisme.Afin de profiter de tous ces bons signaux économiques, Moon s'est engagé, d'une part, à renforcer les investissements, les exportations et la demande intérieure, et d’autre part, à alléger les réglementations.Le président n'a pas manqué non plus de mettre en avant l’amélioration des indices concernant la distribution économique, tout en soulignant que l'augmentation des revenus était confirmée dans toutes les classes sociales.