Toute la Corée du Sud sera au même régime aujourd’hui. Le matin, un grand ciel bleu dominera le pays d’est en ouest et du nord au sud. Seuls les îlots de Dokdo connaîtront quelques chutes de neige. L’après-midi, le soleil sera couvert par des nuages un peu partout sur le territoire.Le réveil sera frais pour les sud-Coréens puisqu’il fera -6°C dans la capitale et -1°C à Busan. Dans l’après-midi, le mercure remontera puisqu’il fera 4°C à Séoul, 6°C à Daejeon, 8°C à Daegu, 9°sur l’île de Jeju et 10°C à Busan.