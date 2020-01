Avalanche dans l’Himalaya : 2 endroits identifiés grâce aux détecteurs de métaux

Photo : KBS News

Des éléments métalliques ont été détectés, lors d’une opération de recherche par hélicoptère des sud-Coréens portés disparus près du camp de base pour l'ascension de l'Annapurna, dans l’Himalaya. Il pourrait s’agir d'objets leur appartenant, comme une montre, un téléphone portable ou encore une canne de randonnée.L’équipe de secours a donc décidé d’intensifier ses recherches dans deux zones où ces signaux ont été enregistrés.Les experts n’écartent pas l’hypothèse que les quatre sud-Coréens et trois Népalais disparus le 17 janvier soient encore en vie. Cependant, les opérations sont compliquées car d’importants blocs de neige se sont entassés et les habitants mobilisés sur place accumulent une grande fatigue. Qui plus est, il faudrait à premier vue attendre plus d’un mois pour constater une possible fonte des neiges.Dans ce contexte, Park Young-sik, ambassadeur de Corée du Sud au Népal, envisage d’accorder des primes aux habitants de la région mobilisés. Et afin de retrouver les disparus au plus vite, les autorités népalaises déploient de leur côté de nombreux secouristes venus des services de police et des casernes militaires.