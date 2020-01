« Parasite » : nouveau triomphe aux SAG Awards

Photo : YONHAP News

Le dernier film du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, « Parasite », a remporté dimanche le prix du « meilleur ensemble d’acteurs » lors des 26e Screen Actors Guild Awards (SAG).La Palme d’or du festival de Cannes 2019 devient ainsi le premier long-métrage en langue étrangère à décrocher cette récompense, équivalente au prix du « meilleur film ».Cette consécration est d’autant plus significative qu’elle reconnaît l’harmonie de l’ensemble des prestations des acteurs, qu’ils soient principaux ou secondaires.L’acteur Song Kang-ho, qui interprète le père de la famille désœuvrée qui s’infiltre dans le quotidien d’une riche famille, s’est dit honoré de pouvoir recevoir un tel prix, face à de grands acteurs qu’il admire.Avec cette nouvelle reconnaissance, « Parasite » est en très bonne position pour remporter l’Oscar du meilleur film international le 9 février prochain à Los Angeles. En effet, les SAG sont considérés comme un indicateur clé pour cette cérémonie tant attendue.De plus en plus de regards se tournent vers la dernière réalisation de Bong qui pourrait bien écrire une nouvelle page dans l’histoire du cinéma sud-coréen.