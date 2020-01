Séoul dévoile les contours des projets de voyages individuels en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud cherche actuellement à autoriser les voyages individuels de ses ressortissants en Corée du Nord, afin de dynamiser les échanges avec Pyongyang. Les contours de ce projet viennent d’être dévoilés.D’après un document préparé par le ministère de la Réunification, le gouvernement sud-coréen envisage trois formats. Il pourrait s’agir premièrement de visites au Nord de sud-Coréens via des pays tiers, deuxièmement de voyages de familles séparées ou de représentants d’organisations sociales aux monts Geumgang et à Gaeseong via Panmunjom, et troisièmement de voyages organisés pour les étrangers séjournant dans les deux Corées, également via ce village de la trêve.A propos des voyages via des pays tiers, le document précise que les sud-Coréens pourraient se rendre à Pyongyang ou sur les sites touristiques comme Wonsan, Kalma ou Samjiyon grâce à des circuits proposés par les voyagistes de ces pays, notamment la Chine. Ces agences pourront faire elles-mêmes les démarches nécessaires pour obtenir un visa nord-coréen à leurs clients sud-coréens.Séoul a d’ores et déjà entrepris un examen des mesures à prendre pour la sécurité de ces touristes. Il songe, par exemple, à leur permettre des séjours de l’autre côté du 38e parallèle une fois que les autorités nord-coréennes seront à même de garantir leur sécurité par écrit.Quant aux familles séparées et aux représentants d’organisations sociales souhaitant se rendre aux monts Geumgang et à Gaeseong ainsi que les étrangers voulant voyager au Nord et au Sud en franchissant la frontière intercoréenne, une autorisation du Commandement des Nations unies en Corée sera nécessaire.