Le FMI revoit encore à la baisse ses perspectives de croissance économique mondiale

Photo : YONHAP News

Le Fond monétaire international (FMI) a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique pour cette année. En cause, la reprise économique qui piétine dans le monde entier.Le taux de croissance 2020, estimé à 3,4 % il y a trois mois, est passé à 3,3%, soit une baisse de 0,1 point. Les perspectives pour 2021 ont également reculé, passant de 3,6 % à 3,4 %.Selon l’institution financière, il y a moins de perturbations dans les économies nationales grâce à la trêve dans la guerre commerciale opposant les Etats-Unis et la Chine. Pourtant, la prudence est de mise, c’est pourquoi elle insiste sur la nécessité de suivre attentivement l’évolution des échanges entre les deux premières puissances économiques.Parmi les risques évoqués, on peut citer la tension géopolitique liée à l’affrontement entre Washington et Téhéran, la guerre des taxes douanières entre les Etats-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux, ainsi que les catastrophes naturelles dues au changement climatique.