Seuls 36 % des sud-Coréens s’attendent à ce que leur vie s’améliore dans les 5 ans

Photo : YONHAP News

Seulement un peu plus d’un tiers des sud-Coréens se montrent optimistes quant à l’amélioration de leur qualité de vie dans les cinq ans à venir. C’est le résultat publié récemment par le cabinet américain de relations publiques, Edelman.Selon cette enquête menée auprès de 34 000 personnes vivant dans 28 pays, 47 % misent sur une meilleure vie pour eux et leur famille dans cinq ans. En Corée du Sud, c’est une autre histoire, car seulement 36 % des sud-Coréens pensent la même chose, soit une baisse de 4 points par rapport à l’année dernière.Les Japonais se montrent les plus pessimistes avec 15 %, suivis des Français (19 %), des Allemands (23 %), des Britanniques (27 %) et des Italiens (29 %). Les pays en tête du peloton sont le Kenya (90 %), l’Indonésie (80 %), l’Inde (77 %), la Colombie (77 %) et les Emirats arabes unis (75 %). La Corée du Sud se place en 18e position.Les perspectives en termes d’emploi sont extrêmement mauvaises dans la plupart des pays. Ainsi, 83 % des sondés déclarent avoir peur de perdre leur travail. Et toujours selon eux, la précarité de l’emploi (61 %), la récession (60 %) et le manque de qualification (58 %) constituent autant de menaces pour leur avenir professionnel.