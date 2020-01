Photo : YONHAP News

La Corée du Sud participe cette année à l’exercice « Sea Dragon », qui a débuté hier au large de l’île américaine de Guam dans le Pacifique. C’est une manœuvre de lutte anti-sous-marine organisée au début de chaque année sous l’égide des Etats-Unis et, fait important à remarquer, c’est la première fois que la Marine sud-coréenne y prend part. Elle a envoyé un avion de patrouille maritime P-3C.Outre le pays du Matin clair et les USA, trois autres nations les ont rejoints. Il s’agit du Japon, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.L’exercice se poursuivra jusqu’au 31 janvier.