Pneumonie d’origine inconnue : Séoul relève ses contrôles sanitaires

Photo : KBS News

Un premier cas de coronavirus mortel apparu le mois dernier en Chine a été confirmé hier en Corée du Sud. Le virus a été détecté chez une Chinoise de 35 ans arrivée dimanche à l’aéroport international d’Incheon depuis Wuhan, la ville chinoise d'où serait partie l'épidémie.Les autorités sanitaires ont aussitôt cherché à déterminer les déplacements de la jeune femme contaminée à bord de l’avion afin de savoir si elle a été en contact avec d’autres personnes, dont le personnel navigant. L’appareil transportait 139 passagers et huit membres d’équipage. Pour le moment, aucun nouveau cas n’a été annoncé.A l’aéroport, la température corporelle de chaque passager des avions en provenance de Wuhan est contrôlée électroniquement. Les autorités craignent que les chassés croisés du Nouvel an lunaire, le week-end prochain, n’accélèrent la propagation du virus. Du coup, elles redoublent d’efforts pour surveiller de très près ceux qui ont de la fièvre et souffrent de troubles respiratoires suite à leur voyage dans la capitale de la province du Hubei.