Législatives 2020 : vers une union des 2 principales forces de l’opposition conservatrices

Photo : YONHAP News

Les négociations entre le Parti Liberté Corée (PLC) et le Nouveau Parti Conservateur (NPC) pour leur union dans l’optique des législatives d’avril semblent s’accélérer.Le PLC, la première formation de l’opposition, a finalement accepté hier l’offre du NPC, la troisième force de l’opposition, qui lui a proposé il y a cinq jours de mettre en place un corps consultatif à seulement deux, afin de faire avancer les discussions.Conformément à cela, le patron du Parti Liberté Corée Hwang Kyo-ahn et son homologue de facto du Nouveau Parti Conservateur se rencontreront avant le début des congés du Nouvel an lunaire, qui débute ce vendredi.Indépendamment des discussions bilatérales, le comité pour l’innovation et l’union, récemment lancé pour discuter des moyens de rassembler toutes les forces conservatrices et centristes, est lui aussi au travail.Son président Park Hyung-jun doit rencontrer aujourd’hui le gouverneur de Jeju Won Hee-ryong. L’un des anciens ténors du Saenuri, rebaptisé PLC, a claqué la porte du parti suite à la destitution de l’ex-présidente de la République, Park Geun-hye. Aux élections locales de 2018, il a été réélu au poste de gouverneur de l’île, mais sans étiquette.