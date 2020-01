Samsung planche sur un investissement de 500 millions de dollars dans une nouvelle usine d’écrans en Inde

Photo : YONHAP News

Samsung Display, spécialiste de la fabrication d’écrans et filiale du groupe sud-coréen Samsung, envisage d’investir 500 millions de dollars pour construire une usine en Inde. C’est ce qu’a rapporté hier l’agence Reuters.D’après un plan présenté le 3 janvier par l’unité indienne de Samsung Electronics aux autorités locales, le groupe fournira en prêts à sa filiale 35 milliards de roupies, environ 490 millions de dollars, ainsi qu’un terrain à Noida, dans la banlieue de New Delhi. C’est également dans cette ville que le géant sud-coréen de l’électronique a inauguré en 2018 la plus grande usine de fabrication de smartphones au monde.Selon l’agence de presse, le futur site aidera le groupe à mieux s’approvisionner en composant de smartphones, alors que la concurrence des rivaux chinois est de plus en plus rude dans ce pays d’Asie du Sud. En effet, déjà détrôné par Xiaomi, il est désormais talonné par un autre constructeur chinois, Realme.