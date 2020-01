Les prix à la production ont augmenté de 0,3 % face au renchérissement des produits agricoles

Photo : YONHAP News

Selon les chiffres publiés aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), les prix à la production, qui étaient en baisse de 0,2 % en octobre et de 0,1 % en novembre, ont le mois dernier affiché une hausse en glissement mensuel de 0,3 %.La banque centrale explique cette progression par le renchérissement des produits agricoles et halieutiques, dont les prix ont cru de 4 %. Le prix du navet à la production a gagné 30,7 % à cause du retard pris lors de l’ensemencement et celui du calamar a augmenté de 11,9 %, sur fond de pêche illégale par la Chine et de hausse de la température de la mer.Les prix à la production des produits pétrochimiques ont progressé de 0,2 % en raison de la hausse des cours de pétrole et de 0,8 % pour les écrans LCD à cause de la diminution de l’offre.Dans le secteur tertiaire, on assiste à une hausse de 10,8 % pour les hébergements à l’approche de la saison haute de cet hiver et une baisse de 8,7 % pour les autocars.