Moyen-Orient : Séoul élargit les zones d’opération de son unité Cheonghae

La Corée du Sud a finalement tranché pour une protection des voies maritimes au Moyen-Orient. En effet, elle a décidé d’élargir temporairement les zones d’opération de son unité Cheonghae, actuellement en mission anti-pirate dans le golfe d’Aden, au large de la Somalie. Son champ d’action s’étendra désormais sur le golfe d’Oman et le golfe arabique. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère de la Défense.Séoul mènera donc sa propre opération, sans rejoindre la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis. A la place, il dépêchera deux officiers de liaison de l’unité au siège de la coalition, situé à Bahreïn.D’après un responsable du ministère, la décision a été arrêtée en considérant en priorité la sécurité des ressortissants et des navires sud-coréens. Washington a aussitôt salué cette décision et Téhéran a fait part de sa compréhension.