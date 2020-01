Moon Jae-in évoque la nécessité de réformer la Police et les services de renseignement

Photo : YONHAP News

Le président de la République a dirigé aujourd’hui son conseil des ministres hebdomadaire. Au programme de cette réunion : les réformes des institutions incarnant le pouvoir.A cette occasion, Moon Jae-in s’est réjoui de la récente adoption au Parlement des propositions de loi sur la redéfinition des pouvoirs d’investigation du Parquet et de la Police, ainsi que de la promulgation de la loi sur la création d’une nouvelle agence chargée d’enquêter sur les crimes impliquant les hauts fonctionnaires.Pour le chef de l’État, ces réformes ont marqué un tournant important dans l’histoire du ministère public du pays. Mais comme pour toute réforme majeure, le diable est dans les détails. Et Moon a d’emblée demandé à son gouvernement de ne pas négliger ces détails.Le locataire de la Maison bleue a par ailleurs souligné la nécessité de s’attaquer désormais aux réformes des autres institutions, et plus particulièrement de la Police, qui devient trop puissante, et des services de renseignement.A propos des forces de l’ordre, le dirigeant a souligné la nécessité de séparer la police judiciaire de la police administrative.