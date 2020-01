Séoul se mobilise pour aider les réfugiés nord-coréens défavorisés

Photo : YONHAP News

Le gouvernement central et les collectivités locales se mobilisent pour lutter contre « l’angle mort » de la protection sociale des familles de réfugiés nord-coréens installées en Corée du Sud.A cet effet, le ministère de la Réunification a procédé l’an dernier à deux recensements généraux de ces anciens transfuges extrêmement démunis, respectivement fin septembre et le mois dernier.En juillet, une réfugiée d’une quarantaine d’années et son fils de six ans avaient été retrouvés morts dans un logement social à Séoul. Ils seraient décédés faute de moyens et ce drame avait alors suscité une grande inquiétude à l’égard des difficultés financières de ceux qui ont fui la Corée du Nord. La lutte du gouvernement a donc pour objectif d’empêcher toute nouvelle tragédie de ce genre d’arriver.A l’issue des deux recensements, il s’est avéré que très exactement 553 personnes avaient besoin d’une aide en urgence. Ce chiffre représente 1,7 % de l’ensemble des nord-Coréens qui se sont installés dans le Sud. Les autorités concernées ont commencé à faire le nécessaire pour les aider au plus vite.