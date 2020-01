Seollal : l’exode national débute dès jeudi

Photo : YONHAP News

Ce samedi, ce sera la fête traditionnelle du Nouvel an lunaire, appelée Seollal. Et cette année, les sud-Coréens pourront profiter de quatre jours de congés, de vendredi à lundi prochain.A cette occasion, dans tout le pays, la grande transhumance débutera jeudi. Comme chaque année, les autoroutes seront prises d’assaut. Mais cette fois-ci, pour beaucoup de citadins qui se rendront à la campagne afin de retrouver leurs parents et honorer ensemble leurs ancêtres, le trajet devrait être plus long lors du retour, la durée des congés étant plus courte que les années précédentes.Afin d’assurer un trafic plus fluide, le ministère des Transports a prévu de mettre en place toute une série de mesures. Il estime en effet que tout au long de ces vacances, plus de 4 700 000 automobilistes rouleront chaque jour sur les voies rapides du pays, soit une hausse de 6 % par rapport à l’année dernière.Les pics de circulation sont prévus au départ de Séoul, dans la matinée de vendredi, et lors des retours vers la capitale, dans l’après-midi du jour de Seollal.Petite consolation pour les automobilistes, les péages seront cette année encore gratuits pendant ces quatre jours.