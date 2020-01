Un avion détecteur d’activité nucléaire américain patrouille en mer de l’Est

Photo : YONHAP News

Un avion de reconnaissance américain capable de détecter des particules radioactives a survolé, hier, la mer de l’Est. D’après le traqueur aérien Aircraft Spots, le patrouilleur WC-135W a été envoyé depuis la base aérienne américaine de Kadena, située à Okinawa, au Japon. Une opération qui laisse planer le doute sur une éventuelle activité nucléaire en Corée du Nord.En effet, cet appareil permet de repérer toute trace d’essai nucléaire et de reconnaître un certain nombre de matières utilisées comme de l’uranium enrichi, du plutonium ou de l’hydrogène. Il avait effectué une mission identique en octobre 2006, après le premier test nucléaire en sous-sol effectué par Pyongyang.Cette opération aurait eu pour but, cette fois-ci, de vérifier une possible reprise des activités sur le site de Punggye-ri, démantelé en mai 2018.Le pays communiste a récemment affirmé que son engagement pour la suspension de ses expérimentations nucléaires et ses tests de tirs de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) n’avait plus d’importance.Le conseiller à la mission de la Corée du Nord auprès des Nations unies à Genève, Ju Yong-chol, l’a rappelé hier, lors d’une conférence sur le désarmement. Selon lui, la dénucléarisation de la péninsule deviendra impossible si les Etats-Unis continuent de menacer le développement du régime et de paralyser le système politique.