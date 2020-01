Séoul espère relancer les voies ferroviaires intercoréennes

Photo : YONHAP News

Le gouvernement remet sur pied son projet de reconnexion des lignes ferroviaires intercoréennes, suspendues suite à l’enlisement des relations de Pyongyang avec Séoul et Washington. Il s’agit d’une nouvelle mesure visant à renforcer la coopération avec la Corée du Nord, en plus de l’initiative portant sur les autorisations de voyages individuels de l’autre côté du 38e parallèle.Dans ce cadre, les autorités préparent une liste d’équipements et de produits nécessaires pour effectuer une deuxième enquête préalable portant sur la possibilité de rétablir ces voies ferrées. La première a été effectuée en novembre 2018. Une fois les documents prêts, le projet sera discuté dans un groupe de travail composé d’experts sud-coréens et américains. Des négociations sont en cours depuis un certain temps et via différents canaux.Lee Soo-hyuck, ambassadeur sud-coréen aux Etats-Unis, s’est prononcé sur ce sujet hier, heure locale, lors d’une rencontre avec des correspondants sud-coréens qui s’est tenue au Centre culturel coréen à Washington. Il a indiqué que « la Corée du Sud fera de son mieux, toujours dans le respect des sanctions onusiennes ». Avant d’ajouter que « le rétablissement des lignes ferroviaires constitue un dossier urgent à mener au regard du temps qu’il nécessite ».A propos de la position américaine sur les récentes décisions de la Corée du Sud, Lee a souligné que les USA n’avaient jamais nié le fait que la coopération intercoréenne contribuait à la dénucléarisation du nord de la péninsule, ainsi qu’à l’amélioration des relations entre Washington et Pyongyang.